Japonya'da Atıştırmalıkların Paketlerde Görünenle Aynı Boyutta Olmasını Gerektiren Harika Kural

Kaynak: https://www.tiktok.com/@emilyemel_/vi...
Gıda ambalajları çoğu zaman yanıltıcı olabiliyor. Ürünlerin orijinal halleri ve ebatları, ambalaj üzerindeki görsellikten oldukça farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle, gıda ambalajlarının tasarımı ve içeriğinin doğru bir şekilde temsil edilmesi konusunda daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Japonya'da bu konuda önemli bir adım atılmış.
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Japonya'da tüketici hakları gereği ürünün ambalajlarda görünenle aynı boyutta olması zorunlu.
Japonya'da yaşayan bir Türk bunu, birkaç üründe deneyerek gösterdi.
İşte o video;
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