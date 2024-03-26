Japonya'da Atıştırmalıkların Paketlerde Görünenle Aynı Boyutta Olmasını Gerektiren Harika Kural

Gıda ambalajları çoğu zaman yanıltıcı olabiliyor. Ürünlerin orijinal halleri ve ebatları, ambalaj üzerindeki görsellikten oldukça farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle, gıda ambalajlarının tasarımı ve içeriğinin doğru bir şekilde temsil edilmesi konusunda daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Japonya'da bu konuda önemli bir adım atılmış.