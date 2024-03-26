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Japonya'da Atıştırmalıkların Paketlerde Görünenle Aynı Boyutta Olmasını Gerektiren Harika Kural

Japonya'da Atıştırmalıkların Paketlerde Görünenle Aynı Boyutta Olmasını Gerektiren Harika Kural

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 20:56

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Gıda ambalajları çoğu zaman yanıltıcı olabiliyor. Ürünlerin orijinal halleri ve ebatları, ambalaj üzerindeki görsellikten oldukça farklılık gösterebiliyor. Bu nedenle, gıda ambalajlarının tasarımı ve içeriğinin doğru bir şekilde temsil edilmesi konusunda daha fazla hassasiyet gösterilmesi gerekiyor. Japonya'da bu konuda önemli bir adım atılmış.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@emilyemel_/vi...
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Japonya'da tüketici hakları gereği ürünün ambalajlarda görünenle aynı boyutta olması zorunlu.

Japonya'da tüketici hakları gereği ürünün ambalajlarda görünenle aynı boyutta olması zorunlu.

Japonya'da yaşayan bir Türk bunu, birkaç üründe deneyerek gösterdi.

Japonya'da yaşayan bir Türk bunu, birkaç üründe deneyerek gösterdi.

Videoyu izleyenler uygulamaya bayıldı.

İşte o video;

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