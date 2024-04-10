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Evlerine Giren Hırsızı İkna Etmeye Çalışan Ailenin Bir Garip Çabası: "Hadi Oğlum Çık Özür Dile"

Evlerine Giren Hırsızı İkna Etmeye Çalışan Ailenin Bir Garip Çabası: "Hadi Oğlum Çık Özür Dile"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 21:32

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Bu dönemde, üst düzey güvenlik önlemleri ve şehirlerdeki kalabalık yaşama rağmen hırsızlar hala eve girmeye cesaret gösterebiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@arkn.k.a/vide...
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Bir aile evlerine giren hırsızı fark edince hırsız, evde bir odaya saklandı.

Bir aile evlerine giren hırsızı fark edince hırsız, evde bir odaya saklandı.

Aile hırsızı dışarı çıkması için ikna etmeye çalışınca da ortaya güldüren görüntüler çıktı.

Aile hırsızı dışarı çıkması için ikna etmeye çalışınca da ortaya güldüren görüntüler çıktı.

İşte o video;

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Friedrich Nietzsche

Bu tür olaylara duygusal yanaşamam korumam gereken bir ailem var . Gerekirse o şahsı tüm kuvvetimle etkisiz hale getiririm ya da son çare tabancama sarılır e... Devamını Gör

melly luppy

Bu ne rahatlık la yemek falan da verin oldu