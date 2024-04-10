Evlerine Giren Hırsızı İkna Etmeye Çalışan Ailenin Bir Garip Çabası: "Hadi Oğlum Çık Özür Dile"

Kaynak: https://www.tiktok.com/@arkn.k.a/vide...
Bu dönemde, üst düzey güvenlik önlemleri ve şehirlerdeki kalabalık yaşama rağmen hırsızlar hala eve girmeye cesaret gösterebiliyor.
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Bir aile evlerine giren hırsızı fark edince hırsız, evde bir odaya saklandı.
Aile hırsızı dışarı çıkması için ikna etmeye çalışınca da ortaya güldüren görüntüler çıktı.
İşte o video;
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Bu tür olaylara duygusal yanaşamam korumam gereken bir ailem var . Gerekirse o şahsı tüm kuvvetimle etkisiz hale getiririm ya da son çare tabancama sarılır e... Devamını Gör
Bu ne rahatlık la yemek falan da verin oldu