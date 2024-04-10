Kanalının Çalındığını Duyurmuştu: Ruhi Çenet Kanalını Nasıl Çaldırdığını Bir Video ile Anlattı

YouTube Türkiye'nin en başarılı isimlerinden Ruhi Çenet'i mutlaka tanıyorsunuz. Paylaştığı belgesel tadında videolarıyla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Ruhi Çenet, geçtiğimiz saatlerde 8,5 milyon aboneli hesabının çalındığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ruhi, merak edenler için hesabını nasıl çaldırdığını detaylarıyla anlattı.
Bir marka işbirliği gibi gönderdikleri mail ile tüm bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar hesaptaki bazı videoları sildi ve canlı yayınlar açtı.
İşte o video;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda