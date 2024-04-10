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Kanalının Çalındığını Duyurmuştu: Ruhi Çenet Kanalını Nasıl Çaldırdığını Bir Video ile Anlattı

Kanalının Çalındığını Duyurmuştu: Ruhi Çenet Kanalını Nasıl Çaldırdığını Bir Video ile Anlattı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
10.04.2024 - 16:49

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YouTube Türkiye'nin en başarılı isimlerinden Ruhi Çenet'i mutlaka tanıyorsunuz. Paylaştığı belgesel tadında videolarıyla büyük bir takipçi kitlesine ulaşan Ruhi Çenet, geçtiğimiz saatlerde 8,5 milyon aboneli hesabının çalındığını duyurdu.

Detayları sizinle burada paylaşmıştık;

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ruhi, merak edenler için hesabını nasıl çaldırdığını detaylarıyla anlattı.

Ruhi, merak edenler için hesabını nasıl çaldırdığını detaylarıyla anlattı.

Bir marka işbirliği gibi gönderdikleri mail ile tüm bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar hesaptaki bazı videoları sildi ve canlı yayınlar açtı.

Bir marka işbirliği gibi gönderdikleri mail ile tüm bilgilerini ele geçiren dolandırıcılar hesaptaki bazı videoları sildi ve canlı yayınlar açtı.

İşte o video;

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