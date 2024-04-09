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Sosyal Medya İçin Havalı Fotoğraflar Çekmeye Çalışırken Yaşadıkları Kazalarla Neye Uğradığını Şaşıran Acemiler

Sosyal Medya İçin Havalı Fotoğraflar Çekmeye Çalışırken Yaşadıkları Kazalarla Neye Uğradığını Şaşıran Acemiler

Penny
Penny - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 09:31

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Sosyal medyada havalı fotoğraflara sahip olmak kullanıcılar arasında resmen bir yarış haline geldi. İnsanlar bu uğurda büyük emek ve para harcamanın yanında canlarını bile tehlikeye atabiliyorlar.

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Tabii ki bu havalı fotoğrafların arka planında birbirinden ilginç kazalar da yaşanabiliyor.

Tabii ki bu havalı fotoğrafların arka planında birbirinden ilginç kazalar da yaşanabiliyor.

O anlarda kameralar açık olduğundan, yaşananlar anbean kameraya da yansıyor.

O anlarda kameralar açık olduğundan, yaşananlar anbean kameraya da yansıyor.

1. Her şey harika başlamıştı;

2. 👇

3. Sosyal medyada görülen her akımı denememek lazım;

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4. 👇

5. Kar fotoğrafı başlı başına harikayken macera aramaya gerek yok gibi;

6. 👇

7. Yine de bazılarında ortaya, havalı olmasa da viral olacak videolar çıkmış;

8. Yeni bir teknoloji sonuçta; 😅

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9. Bir dönemin efsanesi flamingolar bir anda ortadan kaybolunca kullanmayı tam olarak öğrenemedik;

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