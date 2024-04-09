Sosyal Medya İçin Havalı Fotoğraflar Çekmeye Çalışırken Yaşadıkları Kazalarla Neye Uğradığını Şaşıran Acemiler

Sosyal medyada havalı fotoğraflara sahip olmak kullanıcılar arasında resmen bir yarış haline geldi. İnsanlar bu uğurda büyük emek ve para harcamanın yanında canlarını bile tehlikeye atabiliyorlar.
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Tabii ki bu havalı fotoğrafların arka planında birbirinden ilginç kazalar da yaşanabiliyor.
O anlarda kameralar açık olduğundan, yaşananlar anbean kameraya da yansıyor.
1. Her şey harika başlamıştı;
2. 👇
3. Sosyal medyada görülen her akımı denememek lazım;
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4. 👇
5. Kar fotoğrafı başlı başına harikayken macera aramaya gerek yok gibi;
6. 👇
7. Yine de bazılarında ortaya, havalı olmasa da viral olacak videolar çıkmış;
8. Yeni bir teknoloji sonuçta; 😅
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9. Bir dönemin efsanesi flamingolar bir anda ortadan kaybolunca kullanmayı tam olarak öğrenemedik;
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