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Sokak Röportajına Seslendirme Sanatçıları Denk Gelince Röportaj Bir Anda Belgesele Dönüştü

Sokak Röportajına Seslendirme Sanatçıları Denk Gelince Röportaj Bir Anda Belgesele Dönüştü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
30.03.2024 - 16:40

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Seslendirme, bir eserin farklı bir boyuta ulaşmasını sağlayan oldukça değerli bir sanattır. Bu yetenek, bir yapıtın algılanışını tamamen değiştirebilir ve ona yeni bir yaşam, yeni bir soluk getirebilir. Seslendirme, bir eseri sadece görsel bir deneyimden çok daha fazlasına dönüştürme gücüne sahiptir. Ülkemizde de bu alanda çok başarılı isimler var.

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Sokak röportajı gerçekleştiren bir kanal tiyatro ve seslendirme sanatçılarımız Mazlum Kiper ve Özlem Altınok'a denk geldi.

Sokak röportajı gerçekleştiren bir kanal tiyatro ve seslendirme sanatçılarımız Mazlum Kiper ve Özlem Altınok'a denk geldi.

İkilinin bilinçaltımıza işlenmiş sesleriyle o röportaj bir anda bambaşka bir boyuta taşındı.

İkilinin bilinçaltımıza işlenmiş sesleriyle o röportaj bir anda bambaşka bir boyuta taşındı.

İşte o röportaj;

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