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Annesine Sorulan "Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna 'İmamoğlu' Diyen Engelli Çocuğa Yapılan Akılalmaz Yorumlar

Annesine Sorulan "Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna 'İmamoğlu' Diyen Engelli Çocuğa Yapılan Akılalmaz Yorumlar

Penny
Penny - Onedio Üyesi
25.03.2024 - 22:37

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Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Bu süreçte, özellikle büyük şehirlerimide anketler ve sokak röportajlarıyla halkın nabzı yoklanıyor.

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Ben Soruyorum isimli kanalın mikrofon uzattığı kadın, "Oyunuzu kime vereceksiniz?" sorusunu yanıtlamak istemedi.

Ben Soruyorum isimli kanalın mikrofon uzattığı kadın, "Oyunuzu kime vereceksiniz?" sorusunu yanıtlamak istemedi.

Annesi cevap vermeyince oğlu mikrofonu alarak 'İmamoğlu' dedi.

Annesi cevap vermeyince oğlu mikrofonu alarak 'İmamoğlu' dedi.

İşte o röportaj;

O gence gelen yorumlar ise insanlığımızı sorgulattı;

O gence gelen yorumlar ise insanlığımızı sorgulattı;

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