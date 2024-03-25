Annesine Sorulan "Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusuna 'İmamoğlu' Diyen Engelli Çocuğa Yapılan Akılalmaz Yorumlar

Yerel seçimlere sayılı günler kaldı. Bu süreçte, özellikle büyük şehirlerimide anketler ve sokak röportajlarıyla halkın nabzı yoklanıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ben Soruyorum isimli kanalın mikrofon uzattığı kadın, "Oyunuzu kime vereceksiniz?" sorusunu yanıtlamak istemedi.
Annesi cevap vermeyince oğlu mikrofonu alarak 'İmamoğlu' dedi.
İşte o röportaj;
O gence gelen yorumlar ise insanlığımızı sorgulattı;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda