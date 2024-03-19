Deprem Konutları Teslim Töreninde Evlerini Görmediklerini Söyleyen Kadın Uyarılınca Yanıtını Değiştirdi

Geçtiğimiz yıl gerçekleşen ve 11 ilimizi birden etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan konutlar kura ile depremzedelere verilmeye başlandı bildiğiniz üzere. Gerçekleştirilen kura törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan, canlı bağlantı ile katıldı.
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Yayın sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.
Anahtarı teslim edilen bir kadın Erdoğan'ın "Dairenizi gördünüz mü?" sorusuna "Şu an görmedik." yanıtını verdi.
Mikrofonu uzatan kişi uyarınca kadın yanıtını değiştirdi ve "Gördük evet çok güzel. Allah devletimize zeval vermesin." dedi.
İşte o anlar;
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