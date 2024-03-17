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Tokat Belediye Başkanı Adayı Öğrenci Evine Gidip Menemen Yapan Siyasetçilere 'Tokat Tavası' ile Gönderme Yaptı

Tokat Belediye Başkanı Adayı Öğrenci Evine Gidip Menemen Yapan Siyasetçilere 'Tokat Tavası' ile Gönderme Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 23:35

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Geçtiğimiz günlerde AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum bir öğrenci evine gitmiş, orada öğrencilere menemen pişirmişti. Bunu daha önce de birçok siyasetçi gerçekleştirmiş, her biri öğrencilerin alışık olduğu sofraya, alışık olduğu yemeklerle konuk olmuştu.

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Saadet Partisi Tokat Belediye Başkan Adayı Selim Işık, öğrenci evlerinde klasik öğrenci yemeği olan 'menemen' pişiren siyasetçilere gönderme yaptı.

Saadet Partisi Tokat Belediye Başkan Adayı Selim Işık, öğrenci evlerinde klasik öğrenci yemeği olan 'menemen' pişiren siyasetçilere gönderme yaptı.

"Sanki öğrenciler menemen yapmayı bilmiyor." diyen Işık öğrencilere kendi elleriyle Tokat Tavası yaptı.

"Sanki öğrenciler menemen yapmayı bilmiyor." diyen Işık öğrencilere kendi elleriyle Tokat Tavası yaptı.

İşte o video;

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