Tokat Belediye Başkanı Adayı Öğrenci Evine Gidip Menemen Yapan Siyasetçilere 'Tokat Tavası' ile Gönderme Yaptı

Geçtiğimiz günlerde AKP İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum bir öğrenci evine gitmiş, orada öğrencilere menemen pişirmişti. Bunu daha önce de birçok siyasetçi gerçekleştirmiş, her biri öğrencilerin alışık olduğu sofraya, alışık olduğu yemeklerle konuk olmuştu.