İmamoğlu Kanser Hastası Olduğunu Söyleyen Kızın Konuşmakta Zorlandığını Görünce Eşini Devreye Soktu

Seçim dönemlerimizin vazgeçilmez programı Mevzular Açık Mirofon'un Yerel Seçim Özel bölümleri devam ediyor bildiğiniz üzere. Programa son olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi mevcut başkanı ve yeni dönem başkan adayı Ekrem İmamoğlu konuk olmuştu.
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Programda 26 yaşındaki doktor Hilal Polat, nadir görülen bir kanser tanısı aldığını söyledi.
Kadının konuşmakta güçlük çektiğini görünce İmamoğlu yapabileceği bir şey varsa baş başa görüşebileceklerini, eşinin de kendilerine eşlik edebileceğini söyledi.
Bundan çok memnun olacağını söyleyen kadın “Bu söylediklerimin toplumsal olarak duyurulması gerekiyor. Kanser ilaçlarına erişim giderek zorlaşıyor. Bu ilaçlara ulaşmak ve bürokratik engelleri aşmak çok zor.” diyerek tüm kanser hastalarının sesi oldu.
İşte o anlar;
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