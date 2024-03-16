Bir Teyze "Kime Oy Vereceksiniz?" Sorusunu Yanıtlamayan Kadına Tepki Verdi: "Sonra da Biz Seçmedik Diyorlar"

Her seçim döneminin vazgeçilmezi elbette sokak röportajları. Yerel seçimlere az bir zaman kala sosyal medyada sık sık, farklı şehirlerden insanlara kime oy vereceklerinin sorulduğu röportajlara rastlıyoruz. Fakat halkın bu konuda bazı çekinceleri olabiliyor.
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"Ben Soruyorum" isimli kanalın röportajında bir kadın, kime oy vereceğini söylemek istemeyince başka bir kadından tepki geldi.
Muhabir kadının cevap vermek zorunda olmadığını söylese de teyze tepkisinden vazgeçmedi.
Teyzenin "Sonra "k*çlarını yırtıyorlar biz seçmedik diye" sözlerinin ardından iki kadın oradan uzaklaşınca bir olay bir tartışma yaşanmadan kapandı.
İşte o röportaj;
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