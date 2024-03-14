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Seçimde Kime Oy Vereceği Konusunda Kısa Bir Kararsızlık Yaşadıktan Sonra Bir Anda Her Şeyden Vazgeçen Adam

Seçimde Kime Oy Vereceği Konusunda Kısa Bir Kararsızlık Yaşadıktan Sonra Bir Anda Her Şeyden Vazgeçen Adam

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.03.2024 - 22:07

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Yerel seçimlere gün sayıyoruz. Bu günlerde hemen hemen her şehirde halka kime oy verecekleri soruluyor. Fakat mikrofon uzatılan seçmenin kafası karışık olunca, ortaya güldüren görüntüler de çıkabiliyor.

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Bingöl'de Ağaçkakan Tv isimli kanal, bir vatandaşa kimse oy vereceğini sordu.

Bingöl'de Ağaçkakan Tv isimli kanal, bir vatandaşa kimse oy vereceğini sordu.

İlk başta net bir cevap veren vatadandaş, daha sonra cevabından şüpheye düştü ve bir anda kimseye oy vermeyeceğini söyleyerek oradan uzaklaştı.

İlk başta net bir cevap veren vatadandaş, daha sonra cevabından şüpheye düştü ve bir anda kimseye oy vermeyeceğini söyleyerek oradan uzaklaştı.

İşte o röportaj;

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