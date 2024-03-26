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Tatilden Dönerken Survivor Yarışmacılarıyla Karşılaşan Bir Adam O Anları Paylaştı

Tatilden Dönerken Survivor Yarışmacılarıyla Karşılaşan Bir Adam O Anları Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.03.2024 - 00:41

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Survivor yıllardır televizyonun en çok izlenen yarışması. Yarışma sadece ülkemizde değil pek çok farklı ülkede yayın hayatına yıllardır devam ediyor. Acun Ilıcalı her geçen gün yarışmacılara verdiği ödülün çıtasını yükseltiyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@alperavi
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Bir adam Turks&Caicos adalarındaki tatilinin ardından ülkesine dönerken Survivor Türkiye yarışmacılarıyla karşılaştı.

Bir adam Turks&Caicos adalarındaki tatilinin ardından ülkesine dönerken Survivor Türkiye yarışmacılarıyla karşılaştı.

Yarışmanın fanları o kısa videodan ipuçları yakalamaya çalıştı.

Yarışmanın fanları o kısa videodan ipuçları yakalamaya çalıştı.

Merve Aydın'ın yemek yemesi, yarışmanın en çok konuşulan iki ismi Aleyna ve Yunus Emre'nin yine yan yana olması dikkatlerden kaçmadı.

Merve Aydın'ın yemek yemesi, yarışmanın en çok konuşulan iki ismi Aleyna ve Yunus Emre'nin yine yan yana olması dikkatlerden kaçmadı.

İşte o video;

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