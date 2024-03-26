Tatilden Dönerken Survivor Yarışmacılarıyla Karşılaşan Bir Adam O Anları Paylaştı

Survivor yıllardır televizyonun en çok izlenen yarışması. Yarışma sadece ülkemizde değil pek çok farklı ülkede yayın hayatına yıllardır devam ediyor. Acun Ilıcalı her geçen gün yarışmacılara verdiği ödülün çıtasını yükseltiyor.