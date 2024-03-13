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Bir İzleyici Survivor'da Şaşkına Çeviren Hırsızlık Olayının Nasıl Gerçekleştiğini Harita Üzerinde Gösterdi

Bir İzleyici Survivor'da Şaşkına Çeviren Hırsızlık Olayının Nasıl Gerçekleştiğini Harita Üzerinde Gösterdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.03.2024 - 15:00 Son Güncelleme: 13.03.2024 - 15:43

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Geçtiğimiz günlerde Survivor'da herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Poyraz, kamp alanından ayrılarak bir villaya girdiğini ve dolaptan erzak çalarak adaya getirdiğini itiraf etti. Bu olay üzerine hem kendisi hem de bazı takım arkadaşları ciddi cezalar aldı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@atabenlioffic...

Size burada bahsetmiştik;

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Fakat tüm bu yaşananların nasıl gerçekleşmiş olabileceği izleyicilerin aklına tam olarak yatmadı.

Fakat tüm bu yaşananların nasıl gerçekleşmiş olabileceği izleyicilerin aklına tam olarak yatmadı.

Ata Benli, yaşanan olayın detayını Google Haritalar üzerinden anlattı.

Ata Benli, yaşanan olayın detayını Google Haritalar üzerinden anlattı.

Hem kamp alanını, hem olayın gerçekleştiği villayı görülünce Poyraz'ın nasıl bir yol izlediği de anlaşıldı.

Hem kamp alanını, hem olayın gerçekleştiği villayı görülünce Poyraz'ın nasıl bir yol izlediği de anlaşıldı.

İşte o video;

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