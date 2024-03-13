Bir İzleyici Survivor'da Şaşkına Çeviren Hırsızlık Olayının Nasıl Gerçekleştiğini Harita Üzerinde Gösterdi

Geçtiğimiz günlerde Survivor'da herkesi şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Poyraz, kamp alanından ayrılarak bir villaya girdiğini ve dolaptan erzak çalarak adaya getirdiğini itiraf etti. Bu olay üzerine hem kendisi hem de bazı takım arkadaşları ciddi cezalar aldı.