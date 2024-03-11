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Survivor'da Poyraz'ın Dominikli Bir Ailenin Evinde Hırsızlık Yaptığı Ortaya Çıktı!

Survivor'da Poyraz'ın Dominikli Bir Ailenin Evinde Hırsızlık Yaptığı Ortaya Çıktı!

survivor
themyscira - Misafir Editör
11.03.2024 - 21:41

Survivor All Star'da her geçen gün daha da ilginç bir olaya tanık oluyoruz. Survivor'ın yeni bölüm fragmanında Acun Ilıcalı'nın gelmiş geçmiş en büyük cezayı alacağını söylediği Poyraz'ın işlediği suç belli oldu!

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Survivor'ın yayınlanan son bölümünün ardından verilen fragmanda Acun Ilıcalı'nın Poyraz'a gelmiş geçmiş en büyük cezayı alacağını söylediğini görmüştük.

Survivor'ın yayınlanan son bölümünün ardından verilen fragmanda Acun Ilıcalı'nın Poyraz'a gelmiş geçmiş en büyük cezayı alacağını söylediğini görmüştük.

İçeriği buradan okuyabilirsiniz:

Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'nde Poyraz'ın suçunu açıkladı!

Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'nde Poyraz'ın suçunu açıkladı!

Meğer Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip yiyecekleri ve içecekleri bir çuvala doldurarak çalmış!

Meğer Poyraz, Dominikli bir ailenin evine girip yiyecekleri ve içecekleri bir çuvala doldurarak çalmış!

Silahla korunan bir eve girerek içki, yiyecek, et vs çalan Poyraz'ın polise şikayet edilmesine Acun Ilıcalı engel olmuş.

Bu yaşananların ardından Poyraz 15 ödülden yararlanmama cezası aldı. Ancak daha sonra iş ortakları olmalarının etkisiyle ceza 10 ödüle düşürüldü.

Bu yaşananların ardından Poyraz 15 ödülden yararlanmama cezası aldı. Ancak daha sonra iş ortakları olmalarının etkisiyle ceza 10 ödüle düşürüldü.
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Acun Ilıcalı'nın olaya dahil olanları sormasıyla Batuhan 2; Yasin, Ogeday, Furkan, Yaman 3; Aysu 4 ödülden men cezası aldı.

Acun Ilıcalı'nın olaya dahil olanları sormasıyla Batuhan 2; Yasin, Ogeday, Furkan, Yaman 3; Aysu 4 ödülden men cezası aldı.

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