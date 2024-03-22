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Nihat Hatipoğlu'nun Programını Vloglamıştı: Videodan Sonra Programdan Kovulduğunu Söyledi

Nihat Hatipoğlu'nun Programını Vloglamıştı: Videodan Sonra Programdan Kovulduğunu Söyledi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
22.03.2024 - 22:14 Son Güncelleme: 22.03.2024 - 22:41

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Ramazan ayı denince akla ilk gelen isim Nihat Hatipoğlu oluyor bildiğiniz üzere. Kendisi her Ramazan, sunduğu programda insanlara bilgiler verirken, gelen konukların sorularını yanılıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mervepery4/vi...
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Geçtiğimiz günlerde, Hatipoğlu'nun programını gitmiş, tüm süreci de bir video ile paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde, Hatipoğlu'nun programını gitmiş, tüm süreci de bir video ile paylaşmıştı.

Sizinle burada paylaşmıştık;

O TikTok kullanıcısı, programdan kovulduğunu açıkladı.

O TikTok kullanıcısı, programdan kovulduğunu açıkladı.

Programın bir başka bölümüne konuk olmaya hazırlanırken program yetkililerinin, arkadaşına"O kız sakın gelmesin" dediklerini söyleyen genç kadın duruma tepki gösterdi.

Programın bir başka bölümüne konuk olmaya hazırlanırken program yetkililerinin, arkadaşına"O kız sakın gelmesin" dediklerini söyleyen genç kadın duruma tepki gösterdi.

İşte o video;

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