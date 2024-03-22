Nihat Hatipoğlu'nun Programını Vloglamıştı: Videodan Sonra Programdan Kovulduğunu Söyledi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@mervepery4/vi...
Ramazan ayı denince akla ilk gelen isim Nihat Hatipoğlu oluyor bildiğiniz üzere. Kendisi her Ramazan, sunduğu programda insanlara bilgiler verirken, gelen konukların sorularını yanılıyor.
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Geçtiğimiz günlerde, Hatipoğlu'nun programını gitmiş, tüm süreci de bir video ile paylaşmıştı.
O TikTok kullanıcısı, programdan kovulduğunu açıkladı.
Programın bir başka bölümüne konuk olmaya hazırlanırken program yetkililerinin, arkadaşına"O kız sakın gelmesin" dediklerini söyleyen genç kadın duruma tepki gösterdi.
İşte o video;
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