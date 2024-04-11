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Çin'de Bir Anaokulunda Her Birlikte Yemek Yapan Öğrencilerin El Becerilerine İnanamayacaksınız

Çin'de Bir Anaokulunda Her Birlikte Yemek Yapan Öğrencilerin El Becerilerine İnanamayacaksınız

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 15:38

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Okullarda bilginin ötesinde, çocukların sosyal yeteneklerini geliştirmeye yönelik eğitimlerin ağırlık kazanması gerektiği görüşü, birçok ülkede kabul edilmiş bir gerçek. Sosyal becerilerin çocuklarımıza kazandırılmasının, onların hayatları boyunca karşılaşacakları zorluklarla başa çıkmalarında yardımcı olacağı düşünülüyor. Bu nedenle, okullarda sadece bilgi aktarımına değil, aynı zamanda çocukların sosyal becerilerini geliştirmeye yönelik eğitimlere de önem verilmesi gerektiği vurgulanıyor.

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Çin'de bir anaokulunda tam olarak bunun örneği olan görüntüler kaydedildi.

Çin'de bir anaokulunda tam olarak bunun örneği olan görüntüler kaydedildi.

Çocukların her birlikte yemeklerini yapıp servis ettikleri videoda, çocukların özeni ve el becerileri dikkat çekti.

Çocukların her birlikte yemeklerini yapıp servis ettikleri videoda, çocukların özeni ve el becerileri dikkat çekti.

İşte o video;

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