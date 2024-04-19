Babalar Neden Böyle? Bir Dedenin Torununa Akülü Araba Kullanmayı Öğrettiği Aşırı Gergin Anları Güldürdü

18 yaşında yaklaşan hemen hemen herkesin hayali araba kullanmayı öğrenip ehliyet almaktır. Bunun ilk adımı olarak da babalarla araba kullanmanın temelleri öğrenilir ve birlikte denemeler yapılır. Fakat bu deneyimi yaşayan herkes bilir ki bu süreç, babaların gerginliğiyle birlikte bir travmaya dönüşebiliyor.