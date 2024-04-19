Babalar Neden Böyle? Bir Dedenin Torununa Akülü Araba Kullanmayı Öğrettiği Aşırı Gergin Anları Güldürdü

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C2aGVN...
18 yaşında yaklaşan hemen hemen herkesin hayali araba kullanmayı öğrenip ehliyet almaktır. Bunun ilk adımı olarak da babalarla araba kullanmanın temelleri öğrenilir ve birlikte denemeler yapılır. Fakat bu deneyimi yaşayan herkes bilir ki bu süreç, babaların gerginliğiyle birlikte bir travmaya dönüşebiliyor.
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Bir dede, torununa 'akülü' araba sürmeyi öğretmeye çalıştı.
Fakat dede olayı bir anda fazla ciddiye alınca, ortaya gülümseten görüntüler çıktı.
İşte o video;
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