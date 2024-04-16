Bir Düğünde Fotoğraf Çekimi Sırasında Damadın Kameraya Dehşete Düşmüş Gibi Baktığı Anlar Viral Oldu

Düğün süreci hem gelin, hem damat hem de aileler için oldukça heyecanlı olabiliyor. Bu özel anların her bir detayı, tüm aile için unutulmaz bir deneyim olduğundan, bazı beklenmedik ve unutulmaz detaylar da yaşanabiliyor.
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Bir çiftin, fotoğraf çekimi sırasında yaşadığı heyecan yüzünden ortaya ilginç bir görüntü çıktı.
Damadın kamaraya, korkunç bir şey görmüş gibi gördüğü o anlar izleyenleri güldürdü.
İşte o video;
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