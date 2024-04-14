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Bir Çiftin Çekmek İstediği Romantik Tatil Videosunu Şişme Botuyla Bir O Yana Bir Bu Yana Giderek Mahveden Amca

Bir Çiftin Çekmek İstediği Romantik Tatil Videosunu Şişme Botuyla Bir O Yana Bir Bu Yana Giderek Mahveden Amca

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 16:45

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Gittiğimiz özel yerlerde fotoğraf çekilmek artık bir rutin hale geldi. Fakat kalabalık ortamlarda bu pek de kolay olamıyor. Hatta bazen, kalabalık ortamlarda fotoğraf çekmek, beklediğimizden daha fazla eğlenceli ve heyecan verici olabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@celinediyor/v...
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Bir çift, çıktıkları tatilde romantik bir deniz videosu çekmek istedi.

Bir çift, çıktıkları tatilde romantik bir deniz videosu çekmek istedi.

Fakat önlerinde şişme botuyla mücadele eden amca kadrajdan bir türlü çıkmayınca ortaya güldüren bir video çıktı.

Fakat önlerinde şişme botuyla mücadele eden amca kadrajdan bir türlü çıkmayınca ortaya güldüren bir video çıktı.

İşte o video;

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