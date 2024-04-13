Dedesinin Arabasını Kullanmayı Denerken İlk Kazasını Yaşayan Torunun Panik Anları

Kaynak: https://www.tiktok.com/@burcusiladizm...
Araba kullanmayı yeni öğrenen bir kişi, aynı zamanda belirsizliklere karşı cesaretini de test etmeye de başlıyor. Bu süreç, aslında kişinin kendini geliştirmesine ve özgüvenini artırmasına yardımcı olsa da bazen tehlikeleri de beraberinde getiriyor.
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Bir genç, dedesinin arabasını kullanmaya heves etti.
Fakat yaptığı ilginç kazayla hevesi yarıda kalan genç korku ve endişe dolu anlar yaşadı.
İşte o video;
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