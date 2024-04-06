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Zenginin Aşkı da Başka: Eşi 1976 Doğumlu Olduğu İçin Bütün "Arabalarını" 76 Plaka Alan Adam

Zenginin Aşkı da Başka: Eşi 1976 Doğumlu Olduğu İçin Bütün "Arabalarını" 76 Plaka Alan Adam

Penny
Penny - Onedio Üyesi
06.04.2024 - 19:31

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Aşkın ifade edilişi ve yaşanışı, kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Her bireyin aşkı algılama ve bu duyguyu dışa vurma biçimi kendine özgüdür. Bu farkta sosyo-ekonomik durumun da etkisi elbette ki büyük.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@silakara_aa/v...
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Bir TikTok kullanıcısı, babasının annesine yaptığı büyük jesti paylaştı.

Bir TikTok kullanıcısı, babasının annesine yaptığı büyük jesti paylaştı.

Eşi 1976 doğumlu olduğu için bütün araçlarını 76 plaka alan adamın romantizmi insanları pek çok açıdan şaşırttı.

Eşi 1976 doğumlu olduğu için bütün araçlarını 76 plaka alan adamın romantizmi insanları pek çok açıdan şaşırttı.

İşte o arabalar;

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