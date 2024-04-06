Zenginin Aşkı da Başka: Eşi 1976 Doğumlu Olduğu İçin Bütün "Arabalarını" 76 Plaka Alan Adam

Kaynak: https://www.tiktok.com/@silakara_aa/v...
Aşkın ifade edilişi ve yaşanışı, kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Her bireyin aşkı algılama ve bu duyguyu dışa vurma biçimi kendine özgüdür. Bu farkta sosyo-ekonomik durumun da etkisi elbette ki büyük.
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Bir TikTok kullanıcısı, babasının annesine yaptığı büyük jesti paylaştı.
Eşi 1976 doğumlu olduğu için bütün araçlarını 76 plaka alan adamın romantizmi insanları pek çok açıdan şaşırttı.
İşte o arabalar;
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