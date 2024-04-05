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Köpeğinin Aylık Masrafını Paylaşan Kadının "Sizce Masraflı mı?" Sorusuna Gelen Cevaplar Üzdü

Köpeğinin Aylık Masrafını Paylaşan Kadının "Sizce Masraflı mı?" Sorusuna Gelen Cevaplar Üzdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
05.04.2024 - 23:08 Son Güncelleme: 05.04.2024 - 23:10

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Ülkemizdeki yaşam koşulları her geçen gün zorlaşırken, evcil hayvan sahibi olmanın da getirdiği ekonomik yükler ciddi bir maliyet unsuru haline dönüştü. Her alanda artan fiyatlarla beraber, evcil hayvanların bakımı da önemli bir masraf kalemi olarak karşımıza çıkıyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@pinarfiloglu/...
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Bir kadın köpeğinin bir günlük öğününü paylaşarak, aylık masrafının hesabını yaptı.

Bir kadın köpeğinin bir günlük öğününü paylaşarak, aylık masrafının hesabını yaptı.

Ortaya çıkan sonuç birçok konu üzerine aynı anda düşündürdü.

Ortaya çıkan sonuç birçok konu üzerine aynı anda düşündürdü.

İşte o video;

Kadının bu masrafın fazla olup olmadığı sorusuna da fakrlı yorumlar geldi;

Kadının bu masrafın fazla olup olmadığı sorusuna da fakrlı yorumlar geldi;

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