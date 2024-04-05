Köpeğinin Aylık Masrafını Paylaşan Kadının "Sizce Masraflı mı?" Sorusuna Gelen Cevaplar Üzdü

Ülkemizdeki yaşam koşulları her geçen gün zorlaşırken, evcil hayvan sahibi olmanın da getirdiği ekonomik yükler ciddi bir maliyet unsuru haline dönüştü. Her alanda artan fiyatlarla beraber, evcil hayvanların bakımı da önemli bir masraf kalemi olarak karşımıza çıkıyor.