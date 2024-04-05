Köpeğinin Aylık Masrafını Paylaşan Kadının "Sizce Masraflı mı?" Sorusuna Gelen Cevaplar Üzdü

Kaynak: https://www.tiktok.com/@pinarfiloglu/...
Ülkemizdeki yaşam koşulları her geçen gün zorlaşırken, evcil hayvan sahibi olmanın da getirdiği ekonomik yükler ciddi bir maliyet unsuru haline dönüştü. Her alanda artan fiyatlarla beraber, evcil hayvanların bakımı da önemli bir masraf kalemi olarak karşımıza çıkıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir kadın köpeğinin bir günlük öğününü paylaşarak, aylık masrafının hesabını yaptı.
Ortaya çıkan sonuç birçok konu üzerine aynı anda düşündürdü.
İşte o video;
Kadının bu masrafın fazla olup olmadığı sorusuna da fakrlı yorumlar geldi;
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın