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"Erkek Dediğin Parfüm ve Deodorant Kullanmaz" Diyen Gençten Yaz Mevsimi Yaklaşırken Beyin Yakan Tavsiye

"Erkek Dediğin Parfüm ve Deodorant Kullanmaz" Diyen Gençten Yaz Mevsimi Yaklaşırken Beyin Yakan Tavsiye

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 18:13 Son Güncelleme: 14.04.2024 - 18:14

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Bir dönem sosyal medyada sporcu erkeklerin 'erkeklik', kadınlar ve ilişkiler hakkında verdikleri birbirinden garip tavsiyelere sıklıkla rastlıyorduk. Bu moda bir süre önce bitmiş olsa da, yine bir sporcu gençten ilginç bir tavsiye geldi.

Kaynak: https://www.instagram.com/denizbody/
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"Erkek adam dediğim parfüm ve deodorant kullanmaz." diyen genç, kendilerini ter kokusu yüzünden beğenmeyen sevgililerin de terk edilmesi gerektiğini belirtti.

"Erkek adam dediğim parfüm ve deodorant kullanmaz." diyen genç, kendilerini ter kokusu yüzünden beğenmeyen sevgililerin de terk edilmesi gerektiğini belirtti.

Yaz mevsiminin çok yaklaştığı şu günlerde neyseki bu garip tavsiyesi, diğerleri gibi ciddiye alınmadı.

Yaz mevsiminin çok yaklaştığı şu günlerde neyseki bu garip tavsiyesi, diğerleri gibi ciddiye alınmadı.

İşte o video;

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