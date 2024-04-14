"Erkek Dediğin Parfüm ve Deodorant Kullanmaz" Diyen Gençten Yaz Mevsimi Yaklaşırken Beyin Yakan Tavsiye

Kaynak: https://www.instagram.com/denizbody/
Bir dönem sosyal medyada sporcu erkeklerin 'erkeklik', kadınlar ve ilişkiler hakkında verdikleri birbirinden garip tavsiyelere sıklıkla rastlıyorduk. Bu moda bir süre önce bitmiş olsa da, yine bir sporcu gençten ilginç bir tavsiye geldi.
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"Erkek adam dediğim parfüm ve deodorant kullanmaz." diyen genç, kendilerini ter kokusu yüzünden beğenmeyen sevgililerin de terk edilmesi gerektiğini belirtti.
Yaz mevsiminin çok yaklaştığı şu günlerde neyseki bu garip tavsiyesi, diğerleri gibi ciddiye alınmadı.
İşte o video;
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