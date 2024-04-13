Mika Raun Tahtanın Başına Geçerek Bir Öğretmen Gibi "Koca Nasıl Bulunur?" Dersi Verdi

Mika Raun, sosyal medyanın hayatımıza soktuğu en ilginç karakterlerinden biri.Geçirdiği inanılmaz değişimle herkesi şaşkına uğratan, sosyal medyaya 'Şaka mı?' gibi bir kalıp kazandıran Mika, en çok da ilişkisiyle gündeme geliyor bildiğiniz üzere.