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Mika Raun Tahtanın Başına Geçerek Bir Öğretmen Gibi "Koca Nasıl Bulunur?" Dersi Verdi

Mika Raun Tahtanın Başına Geçerek Bir Öğretmen Gibi "Koca Nasıl Bulunur?" Dersi Verdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
13.04.2024 - 16:31 Son Güncelleme: 13.04.2024 - 16:33

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Mika Raun, sosyal medyanın hayatımıza soktuğu en ilginç  karakterlerinden biri.Geçirdiği inanılmaz değişimle herkesi şaşkına uğratan, sosyal medyaya 'Şaka mı?' gibi bir kalıp kazandıran Mika, en çok da ilişkisiyle gündeme geliyor bildiğiniz üzere.

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Sevgilisiyle yaşadığı 'kusursuz' ilişkinin her detayını sosyal medya hesabından paylaşan Mika, bunu ders olarak anlatmaya karar verdi.

Sevgilisiyle yaşadığı 'kusursuz' ilişkinin her detayını sosyal medya hesabından paylaşan Mika, bunu ders olarak anlatmaya karar verdi.

Tahtanın başına geçip "Koca Nasıl Bulunur?" konulu dersini büyük bir ciddiyetle anlatan Mika, öğrencilerinin sorularını da yanıtladı.

Tahtanın başına geçip "Koca Nasıl Bulunur?" konulu dersini büyük bir ciddiyetle anlatan Mika, öğrencilerinin sorularını da yanıtladı.

İşte o video;

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Arwen

Yapma be, onca ameliyatlar olup, acılar çekip, dünyanın ilacını kullanıp yana yakıla kadın olmak istedin ve asıl hedef koca bulmak olamaz. Kadın olmak bu değ... Devamını Gör

roxanne

Aşağıdakine cevaben; #kayra han Mika, her iki taraf hakkında bilgiye sahip olduğu için dinlemeye değer bulunuyor. Anladığım kadarıyla sen de dönmüş olanlard... Devamını Gör

Özlmmm

Bence öncelikle kendisi nasıl adam erkek adam olunur dersi alsaymış

Doğukan

Hamam böceğinde bunlardan daha fazla beyin vardır. Aq oksijen israfları.