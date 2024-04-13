Mika Raun Tahtanın Başına Geçerek Bir Öğretmen Gibi "Koca Nasıl Bulunur?" Dersi Verdi

Mika Raun, sosyal medyanın hayatımıza soktuğu en ilginç karakterlerinden biri.Geçirdiği inanılmaz değişimle herkesi şaşkına uğratan, sosyal medyaya 'Şaka mı?' gibi bir kalıp kazandıran Mika, en çok da ilişkisiyle gündeme geliyor bildiğiniz üzere.
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Sevgilisiyle yaşadığı 'kusursuz' ilişkinin her detayını sosyal medya hesabından paylaşan Mika, bunu ders olarak anlatmaya karar verdi.
Tahtanın başına geçip "Koca Nasıl Bulunur?" konulu dersini büyük bir ciddiyetle anlatan Mika, öğrencilerinin sorularını da yanıtladı.
İşte o video;
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Yapma be, onca ameliyatlar olup, acılar çekip, dünyanın ilacını kullanıp yana yakıla kadın olmak istedin ve asıl hedef koca bulmak olamaz. Kadın olmak bu değ... Devamını Gör
Aşağıdakine cevaben; #kayra han Mika, her iki taraf hakkında bilgiye sahip olduğu için dinlemeye değer bulunuyor. Anladığım kadarıyla sen de dönmüş olanlard... Devamını Gör
Bence öncelikle kendisi nasıl adam erkek adam olunur dersi alsaymış
Hamam böceğinde bunlardan daha fazla beyin vardır. Aq oksijen israfları.