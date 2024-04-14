Ebeveynlere ve Çocuklara "En Mutlu Olduklar An" Soruldu: Verdikleri Cevap 'Yetişkin Olmak' Üzerine Düşündürdü

Yaşlandıkça, iç dünyamız ve düşünce biçimlerimiz sürekli bir değişim ve gelişim içerisine giriyor. Ancak bu evrimsel süreç, çocukken sahip olduğumuz saf ve masum yönlerimizi kaybetmemize neden oluyor. Bu durum, yaşamın kaçınılmaz bir parçası olsa da, bazen bizi hüzünlendirebiliyor.