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Ebeveynlere ve Çocuklara "En Mutlu Olduklar An" Soruldu: Verdikleri Cevap 'Yetişkin Olmak' Üzerine Düşündürdü

Ebeveynlere ve Çocuklara "En Mutlu Olduklar An" Soruldu: Verdikleri Cevap 'Yetişkin Olmak' Üzerine Düşündürdü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 15:17

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Yaşlandıkça, iç dünyamız ve düşünce biçimlerimiz sürekli bir değişim ve gelişim içerisine giriyor. Ancak bu evrimsel süreç, çocukken sahip olduğumuz saf ve masum yönlerimizi kaybetmemize neden oluyor. Bu durum, yaşamın kaçınılmaz bir parçası olsa da, bazen bizi hüzünlendirebiliyor.

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Ebeveynlere ve çocuklarına en mutlu oldukları anlar soruldu.

Ebeveynlere ve çocuklarına en mutlu oldukları anlar soruldu.

Ebeveynlerin yanıtları hep 'maddi' iken çocukların manevi anlara odaklanması dikkat çekti.

Ebeveynlerin yanıtları hep 'maddi' iken çocukların manevi anlara odaklanması dikkat çekti.

İşte o video;

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