14 Yaşındaki Çocuğuna Okutulan "Cesur Yeni Dünya" Kitabına Tepki Gösteren Veli Soslyal Medyayı İkiye Böldü

Aldous Huxley'nin kült eseri Cesur Yeni Dünya kitabını okumasanız bile mutlaka duymuşsunuzdur. Çağımızın en önemli distopyalarından biri olan kitap, konusu ve sunduğu perspektif ile okuyucularını derinden etkileyen, okuyucularını sorgulamaya ve düşünmeye teşvik eden eserlerin başında geliyor.