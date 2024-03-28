14 Yaşındaki Çocuğuna Okutulan "Cesur Yeni Dünya" Kitabına Tepki Gösteren Veli Soslyal Medyayı İkiye Böldü

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C4_chS...
Aldous Huxley'nin kült eseri Cesur Yeni Dünya kitabını okumasanız bile mutlaka duymuşsunuzdur. Çağımızın en önemli distopyalarından biri olan kitap, konusu ve sunduğu perspektif ile okuyucularını derinden etkileyen, okuyucularını sorgulamaya ve düşünmeye teşvik eden eserlerin başında geliyor.
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Bir veli, 10. sınıf öğrencisi olan çocuğuna ödev olarak verilen kitaba göz attıktan sonra gördüğü birkaç cümle üzerine oldukça öfkelendi.
Bu konuda diğer velileri de uyarmak isteyen adam, tepkisini sosyal medyada da çektiği bir video ile paylaştı.
İşte o video;
Bu konu üzerine insanlar ikiye bölündü;
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