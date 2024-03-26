Görüş Bildir
Haberler
Video
Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Yapay Zekaya Kur'an'da Geçen Varlıkların Nasıl Gözüktüğünü Sordu

Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Yapay Zekaya Kur'an'da Geçen Varlıkların Nasıl Gözüktüğünü Sordu

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.03.2024 - 15:22 Son Güncelleme: 26.03.2024 - 15:23

İçerik Devam Ediyor

Günümüzde, yapay zeka teknolojisi, çeşitli sorulara cevap ararken önemli bir araç haline geldi. Bu, teknolojinin hızla geliştiği bir çağda, bilgiye ulaşmanın en etkili yollarından biridir. Yapay zeka, bilimsel araştırmaların ötesinde, günlük yaşamımızın her yönünde de kendini göstermeye başladı. Özellikle yapay zeka kullanımını kendi yaratıcı zihinleriyle birleştirenler akla hayale gelmeyecek çalışmalar yaptı.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@aisanatatolye...
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir sosyal medya kullanıcısı Kur'an-ı Kerim'de geçen varlıkların nasıl göründüğünü sordu.

Bir sosyal medya kullanıcısı Kur'an-ı Kerim'de geçen varlıkların nasıl göründüğünü sordu.

Ortaya ise hem ilginç hem etkileyici bir görüntüler çıktı.

Ortaya ise hem ilginç hem etkileyici bir görüntüler çıktı.

İşte o video;

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?