Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Yapay Zekaya Kur'an'da Geçen Varlıkların Nasıl Gözüktüğünü Sordu

Günümüzde, yapay zeka teknolojisi, çeşitli sorulara cevap ararken önemli bir araç haline geldi. Bu, teknolojinin hızla geliştiği bir çağda, bilgiye ulaşmanın en etkili yollarından biridir. Yapay zeka, bilimsel araştırmaların ötesinde, günlük yaşamımızın her yönünde de kendini göstermeye başladı. Özellikle yapay zeka kullanımını kendi yaratıcı zihinleriyle birleştirenler akla hayale gelmeyecek çalışmalar yaptı.