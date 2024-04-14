Amerika'daki "Kendine Özgü Plaka Sistemi" Sayesinde Araç Plakalarında Yaratıcılığını Konuşturan Gurbetçiler

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C06oqIVO6io/
Amerika, araç plakaları konusunda en büyük karmaşaya sahip olan ülke. Her eyaletin birbirinden farklı plaka sistemleri var. Birçok eyalette 'kendine özgü plaka sistemi' sayesinde Amerikalılar kendi tarzlarını plakalarına yansıtıyor.
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Bu "kendine özgü plaka" sisteminde gurbetçiler de nasibini alıyor elbette.
Her konuda olduğu gibi bu konuda da yaratıcılığını konuşturan vatandaşlarımız sayesinde ortaya ilginç plakalar çıktı.
İşte o plakalar;
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