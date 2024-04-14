Görüş Bildir
Haberler
Video
Amerika'daki "Kendine Özgü Plaka Sistemi" Sayesinde Araç Plakalarında Yaratıcılığını Konuşturan Gurbetçiler

Amerika'daki "Kendine Özgü Plaka Sistemi" Sayesinde Araç Plakalarında Yaratıcılığını Konuşturan Gurbetçiler

Penny
Penny - Onedio Üyesi
14.04.2024 - 22:14 Son Güncelleme: 14.04.2024 - 22:27

İçerik Devam Ediyor

Amerika, araç plakaları konusunda en büyük karmaşaya sahip olan ülke. Her eyaletin birbirinden farklı plaka sistemleri var. Birçok eyalette 'kendine özgü plaka sistemi' sayesinde Amerikalılar kendi tarzlarını plakalarına yansıtıyor.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C06oqIVO6io/
İçeriğin Devamı Aşağıda

Bu "kendine özgü plaka" sisteminde gurbetçiler de nasibini alıyor elbette.

Bu "kendine özgü plaka" sisteminde gurbetçiler de nasibini alıyor elbette.

Her konuda olduğu gibi bu konuda da yaratıcılığını konuşturan vatandaşlarımız sayesinde ortaya ilginç plakalar çıktı.

Her konuda olduğu gibi bu konuda da yaratıcılığını konuşturan vatandaşlarımız sayesinde ortaya ilginç plakalar çıktı.

İşte o plakalar;

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?