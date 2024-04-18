Tatil İçin Bungalov Kiralayan Bir Yayıncı Karşılaştığı Şeylerden Sonra Bu Evlerin Görünmeyen Yüzünü Anlattı

Bungalov konsepti, günümüzde tatil anlayışının vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Bu özgün tatil biçimi, son dönemlerde popülerliğini arttırarak, tatilcilerin ilk tercihi oldu. Bunun sebeplerinden biri elbette ki İstanbul'a oldukça yakın yerlerde bulunmaları ve fiyat olarak da diğer tatil biçimlerine göre daha uygun fiyatlı olmaları.
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"Kazıklı Maria" ismiyle bilinen Meryem Yavuz'u podcast yayınlarından be YouTube videolarından tanıyor olabilirsiniz.
Fakat Bungalov'a gittikten sonra, bu tatil biçiminin pek de sosyal medyada göründüğü gibi olmadığını farkedince yaşadığı hayal kırıklığını takipçileriyle paylaştı.
İşte o video;
Bu konuda farklı yorumlar da geldi;
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