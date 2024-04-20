Ağustos Böceklerinin Ömrünün 4 Hafta Olduğunu Öğrenince Hem Karıncaya Hem La Fontaine'ne Bilenen Kadın

'Ağustos Böceği ve Karınca' adlı öyküyü eminim ki hemen hemen hepimiz biliriz. Yaz boyu sıcak havalarda çalışan ve aynı zamanda Ağustos Böceği'ni de çalışması için teşvik etmeye çalışan Karınca'nın, kış gelince Ağustos Böceği'ne yardım etmediği hikaye her birimizi çocukluğumuzda oldukça etkilemiştir.