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Ağustos Böceklerinin Ömrünün 4 Hafta Olduğunu Öğrenince Hem Karıncaya Hem La Fontaine'ne Bilenen Kadın

Ağustos Böceklerinin Ömrünün 4 Hafta Olduğunu Öğrenince Hem Karıncaya Hem La Fontaine'ne Bilenen Kadın

Penny
Penny - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 22:59

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'Ağustos Böceği ve Karınca' adlı öyküyü eminim ki hemen hemen hepimiz biliriz. Yaz boyu sıcak havalarda çalışan ve aynı zamanda Ağustos Böceği'ni de çalışması için teşvik etmeye çalışan Karınca'nın, kış gelince Ağustos Böceği'ne yardım etmediği hikaye her birimizi çocukluğumuzda oldukça etkilemiştir.

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Bir kadın, Ağustos böceklerinin ömrünün sadece 4 hafta olduğunu öğrenen kadın bir anda hikayeye öfkelendi.

Bir kadın, Ağustos böceklerinin ömrünün sadece 4 hafta olduğunu öğrenen kadın bir anda hikayeye öfkelendi.

Hem zaten 4 haftalık ömrü olan hayvanı, kısacık ömrünü çalışarak geçirmesi için zorlayan karıncaya hem de o kısacık ömrünün de kış mevsimine denk gelmesine sinir olan kadın öfkesini çektiği bir video ile dile getirdi.

Hem zaten 4 haftalık ömrü olan hayvanı, kısacık ömrünü çalışarak geçirmesi için zorlayan karıncaya hem de o kısacık ömrünün de kış mevsimine denk gelmesine sinir olan kadın öfkesini çektiği bir video ile dile getirdi.

İşte o video;

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