ŞOK'a Dev Pelüş Ayı Geliyor! 14 - 17 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 14 - 17 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğunda oyuncaklardan dev pelüş ayıya, kırtasiye ürünlerinden valizlere kadar birbirinden cazip fırsatlar var. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?
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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Pufu Dev Pelüş Ayı Pembe/Kahve 150 cm 1.590 TL
Jolie ABS Büyük Boy Gold Valiz 1.499 TL (+100 Win Para)
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