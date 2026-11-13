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ŞOK'a Dev Pelüş Ayı Geliyor! 14 - 17 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Dev Pelüş Ayı Geliyor! 14 - 17 Kasım 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

oinkal
oinkal - Onedio Editörü
13.11.2026 - 15:35
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ŞOK 14 - 17 Kasım 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğunda oyuncaklardan dev pelüş ayıya, kırtasiye ürünlerinden valizlere kadar birbirinden cazip fırsatlar var. Bakalım ŞOK'ta bu hafta aktüel listelerinde hangi ürünler yer alıyor?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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Pufu Dev Pelüş Ayı Pembe/Kahve 150 cm 1.590 TL

Pufu Dev Pelüş Ayı Pembe/Kahve 150 cm 1.590 TL
  • Toysup Mega Hafriyat Kamyonu - 1.250 TL
  • Pufu Dev Pelüş Ayı Pembe/Kahve 150 cm - 1.590 TL
  • Batman Monster Jeep - 750 TL
  • 12 cm Top Çeşitleri (Mickey Mouse, Spider-Man, Barbie, Hot Wheels) - 125 TL
  • Hot Wheels Araba Fırlatıcı - 325 TL (+25 Win Para)
  • Matchbox İş Araçları - 325 TL
  • Gokidy Blok Minyatür Oda Kendin Yap Seti (Işıklı) - 999 TL
  • Gokidy 2'li Soft Dart Atar - 299 TL
  • Gokidy Tiny Thunder Uzaktan Kumandalı Araba - 499 TL
  • Gokidy Metal Çek Bırak Araçlar - 250 TL
  • Zoe 1000 Parça Puzzle - 125 TL
  • Pilsan Arabalı Temizlik Seti - 699 TL
  • Pilsan Ekskavatör - 599 TL
  • Palmolive Duş Jeli Çeşitleri 750 ml - 139 TL (eski fiyat 399 TL)
  • Papia Biocare Tuvalet Kağıdı 12'li - 119 TL (eski fiyat 199 TL)
  • Papia Inova Kağıt Havlu 8'li - 119 TL (eski fiyat 199 TL)
  • Sleepy Extra Yüzey Temizlik Havlusu Limon/Yeşil Elma 100'lü - 75 TL (eski fiyat 120 TL)
  • Lipton Yellow Label Bardak Poşet Çay 100'lü - 249 TL (eski fiyat 459 TL)
  • Cocostar Atıştırmalık 7 x 22 g - 55 TL (eski fiyat 80 TL)

Jolie ABS Büyük Boy Gold Valiz 1.499 TL (+100 Win Para)

Jolie ABS Büyük Boy Gold Valiz 1.499 TL (+100 Win Para)
  • Gold Metal Kalemlik - 150 TL
  • Gold Tükenmez Kalem - 75 TL
  • Rose Gold Diamond Tükenmez Kalem - 100 TL
  • Fosforlu Kalem - 50 TL
  • Gold Kırtasiye Seti - 175 TL
  • Gold Zımba - 199 TL
  • Gold Makas - 175 TL
  • Pelüş Makyaj Çantası Büyük Boy - 350 TL
  • Pelüş Makyaj Çantası Küçük Boy - 299 TL
  • Fular Anahtarlık - 75 TL
  • Para Portföy - 275 TL
  • Bianco Lucci Kadın Düğmeli Çizgili Triko Kazak - 799 TL
  • Rainwalker Tam Otomatik Şemsiye - 250 TL
  • Jolie ABS Büyük Boy Gold Valiz - 1.499 TL (+100 Win Para)
  • Jolie ABS Orta Boy Gold Valiz - 1.299 TL (+100 Win Para)
  • Jolie ABS Kabin Boy Gold Valiz - 1.199 TL (+100 Win Para)
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oinkal
oinkal
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