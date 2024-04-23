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Bir Adam Borçlusu Olan Kişinin Mezarını Açıp Canlı Yayında Yakmaya Çalışırken Gözaltına Alındı

Bir Adam Borçlusu Olan Kişinin Mezarını Açıp Canlı Yayında Yakmaya Çalışırken Gözaltına Alındı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
23.04.2024 - 14:07

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Aksaray'da geçtiğimiz hafta Abdullar Köse isimli bir vatandaş tüfekle kendini vurarak yaşamına son verdi. Şahsın intiharının ardından alacaklısı olan Alaaddin Y. akılalmaz bir intikam yoluna başvurdu.

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Mezar başına giderek "Kaçmak o kadar basit değil kardeş." diyen Alaaddin Y., mezarı açarak ateşe vermeye çalıştı.

Mezar başına giderek "Kaçmak o kadar basit değil kardeş." diyen Alaaddin Y., mezarı açarak ateşe vermeye çalıştı.

O anları canlı yayınlayınca, intihar eden kişinin yakınları polis ekiplerine haber verdi.

O anları canlı yayınlayınca, intihar eden kişinin yakınları polis ekiplerine haber verdi.

Mezar başında yaşananları da anlatan şahıs“Bugün 4. ayın 20’si. Bugün bana ödeme günündü. Bana ödemeyi yapmak yerine ölmeyi seçtin. Belki doğruyu buldun kendince ama Kuran hakkı için seni toprağın altında yatırmam, 3-4-5-2-0 bitti. Şansınız bitti Apo. Bu kalleşliği bana yapmasaydın iyiydi ama Allah şahidim olsun ki vicdanım rahat. Çünkü bana bu kalleşliği yapmasaydın iyiydi. Ben ticaret yaptım. Senden zorla para istemedim, zorla para vermedim, sen geldin beni kandırdın. Niye? Ticaret yapacağız diye beni kandırdın. Yakacağım dedim seni Apo, yakarım. Sen benim hakkımı yedin, kalleşlikle yedin. Ama şu bir gerçek ki ben kimsede hakkımı bırakmam. Dirin olsaydı dirinden alacaktım bunu. Kimsede hakkımı bırakmadım. Yakarım dediysem yakarım. Seni yakacağım oğlum bak. Kalleş Apo, namussuz Apo, onursuz Apo. Keşke bu kalleşliği yapmasaydın da, ticaret yapıyoruz diye beni oyalamasaydın. Sana yedirmem dedim Apo, çoluğumun çocuğumun rızkını yedirmem Apo, yedirmem oğlum. Senden eğer ki imza almadıysam senin adamlığına güvendiğim için almadım. Arkadaşlığına, dostluğuna güvenip almadım ama bu kalleşliğin aklımın ucundan geçmedi Apo. Çıkmazdaydın madem beni neden kandırdın oğlum ticaret yapıyoruz mahiyetinde. Bu kalleşliği bana neden mubah gördün Apo. Kalleş Apo, hain Apo, benim hakkımı niye yedin Apo. Senin o cesedini ben orada bırakmam Apo. Yakacağım seni. Cesedini toprağın altında koymam Apo” dedi.

İhbar üzerine Abdullah Köse’nin mezarı başına gelen polis ekipleri Aladdin Y.’yi mezarın başında yakalayarak güçlükle gözaltına aldı.

İhbar üzerine Abdullah Köse’nin mezarı başına gelen polis ekipleri Aladdin Y.’yi mezarın başında yakalayarak güçlükle gözaltına aldı.

Aladdin Y.  'adli kontrol şartı' ile serbest bırakıldı.

İşte o anlar;

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