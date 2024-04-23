Bir Adam Borçlusu Olan Kişinin Mezarını Açıp Canlı Yayında Yakmaya Çalışırken Gözaltına Alındı

Aksaray'da geçtiğimiz hafta Abdullar Köse isimli bir vatandaş tüfekle kendini vurarak yaşamına son verdi. Şahsın intiharının ardından alacaklısı olan Alaaddin Y. akılalmaz bir intikam yoluna başvurdu.
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Mezar başına giderek "Kaçmak o kadar basit değil kardeş." diyen Alaaddin Y., mezarı açarak ateşe vermeye çalıştı.
O anları canlı yayınlayınca, intihar eden kişinin yakınları polis ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine Abdullah Köse’nin mezarı başına gelen polis ekipleri Aladdin Y.’yi mezarın başında yakalayarak güçlükle gözaltına aldı.
İşte o anlar;
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