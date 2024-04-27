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Güldür Güldür'de Bir Adam Cemaat Üyesi Ablasının İddialarını Anlattı: "Mars'ta Cemaat Üyeleri Ders Görüyor"

Güldür Güldür'de Bir Adam Cemaat Üyesi Ablasının İddialarını Anlattı: "Mars'ta Cemaat Üyeleri Ders Görüyor"

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 17:13

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İnsanların birbirinden ilginç fikirleri benimsemeleri ve bu fikirlerin peşinden giderek hayatını sürdürmeleri artık her birimiz için normal bir durum. Fakat bu fikirleri koca bir güruh benimseyince durum biraz farklı olabiliyor.

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Güldür Güldür Show'da bir konuk, mikrofonu alarak ablasıyla bir konuda hiç anlaşamadıklarını söyledi.

Güldür Güldür Show'da bir konuk, mikrofonu alarak ablasıyla bir konuda hiç anlaşamadıklarını söyledi.

Bir cemaat üyesi olan ablasının, Mars'ta yaşam olduğunu ve kendi cemaatinin üyelerinin orada olduğunu iddia ettiğini söyledi.

Bir cemaat üyesi olan ablasının, Mars'ta yaşam olduğunu ve kendi cemaatinin üyelerinin orada olduğunu iddia ettiğini söyledi.

Ayrıca Nasa Mars'ta araştırma yaparken bu cemaat üyelerine rastlarsa kıyametin kopacağını da söyleyen ablanın iddiaları seyircileri güldürdü.

Ayrıca Nasa Mars'ta araştırma yaparken bu cemaat üyelerine rastlarsa kıyametin kopacağını da söyleyen ablanın iddiaları seyircileri güldürdü.

İşte o video;

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Arwen

Kızıl gezegende bade keyfisi. 😂

İnanç Yıldırım

Şizofreni cemaati mi, hangi cemaat o?