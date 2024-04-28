TikTok'ta Bir Kadın Uzaylılar Tarafından Kaçırıldığını MR Görüntüleriyle Kanıtladığı Bir Video Paylaştı

Uzayın derinliklerinde başka yaşam formlarının olup olmadığı, insanoğlunun en büyük bilinmezlerinden biridir. Uzaylılar konusu, insanlık tarihinde her zaman var olan bir merak konusu olmuştur. Çeşitli film, dizi ve kitaplara da konu olan bu mesele bazılarının kafasını karıştırabiliyor.