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TikTok'ta Bir Kadın Uzaylılar Tarafından Kaçırıldığını MR Görüntüleriyle Kanıtladığı Bir Video Paylaştı

TikTok'ta Bir Kadın Uzaylılar Tarafından Kaçırıldığını MR Görüntüleriyle Kanıtladığı Bir Video Paylaştı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 17:12

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Uzayın derinliklerinde başka yaşam formlarının olup olmadığı, insanoğlunun en büyük bilinmezlerinden biridir. Uzaylılar konusu, insanlık tarihinde her zaman var olan bir merak konusu olmuştur. Çeşitli film, dizi ve kitaplara da konu olan bu mesele bazılarının kafasını karıştırabiliyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@shaman.dore/v...
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TikTok'ta bir kadın 2019 yılında İstanbul'da uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti.

TikTok'ta bir kadın 2019 yılında İstanbul'da uzaylılar tarafından kaçırıldığını iddia etti.

Bu iddialarını da MR sonuçlarıyla ve vücudunda çıkan yaralarla kanıtlamaya çalışınca sosyal medyada viral oldu.

Bu iddialarını da MR sonuçlarıyla ve vücudunda çıkan yaralarla kanıtlamaya çalışınca sosyal medyada viral oldu.

İşte o video;

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