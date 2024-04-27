Eğlence Parkında Korku Dolu Anlar: Bir Kadının Saçları Dönme Dolabın Demirlerine Dolandı

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Lunaparkların eğlence dolu atmosferi, her yaştan insanı kendine çekerken, bazen bu neşeli ortamın ardında beklenmedik tehlikeler saklı olabiliyor. Bu renkli dünyanın içinde, güvenlik önlemlerinin ihmal edilmesi durumunda ciddi riskler barındırdığını unutmamak gerekiyor.
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Nepal'de bir kadının saçı dönme dolabın demirine dolandı.
Korku dolu anlar yaşayan kadın onlarca kişinin yardımıyla kurtarıldı.
İşte o anlar;
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