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Eğlence Parkında Korku Dolu Anlar: Bir Kadının Saçları Dönme Dolabın Demirlerine Dolandı

Eğlence Parkında Korku Dolu Anlar: Bir Kadının Saçları Dönme Dolabın Demirlerine Dolandı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
27.04.2024 - 23:40 Son Güncelleme: 28.04.2024 - 00:05

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Lunaparkların eğlence dolu atmosferi, her yaştan insanı kendine çekerken, bazen bu neşeli ortamın ardında beklenmedik tehlikeler saklı olabiliyor. Bu renkli dünyanın içinde, güvenlik önlemlerinin ihmal edilmesi durumunda ciddi riskler barındırdığını unutmamak gerekiyor.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@bhimasharma59...
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Nepal'de bir kadının saçı dönme dolabın demirine dolandı.

Nepal'de bir kadının saçı dönme dolabın demirine dolandı.

Korku dolu anlar yaşayan kadın onlarca kişinin yardımıyla kurtarıldı.

Korku dolu anlar yaşayan kadın onlarca kişinin yardımıyla kurtarıldı.

İşte o anlar;

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