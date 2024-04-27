Fazla ve Yanlış Yöne Uzayarak Hayvana Zarar Vermeye Başlayan Boynuzların Kesilme Anları

Hayvanlar dünyasında, bazı hayvanlar için boynuzlar büyük bir öneme sahiptir. Bu doğal silahlar, çeşitli türlerin hayatta kalma ve çiftleşme stratejilerinin merkezinde yer alır. İster bir savunma mekanizması, ister bir çiftleşme ritüeli için olsun, boynuzlar hayvanların hayatının ayrılmaz bir parçasıdır. Fakat bazen fazla ve yanlış yöne doğru uzayan boynuzlar hayvanlara zarar vermeye başlayabiliyor.