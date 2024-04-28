Dilber Evin Barkın Yok mu? Pavyonda Dans Eden Bir Adam Figürleriyle Dilber'i Geride Bıraktı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C3aTgO...
Bildiğiniz üzere Yılmaz Erdoğan'ın 'İnci Taneleri' dizisinin ardından Türkiye'de bir pavyon ve pavyon dansı furyası başladı. Öyleki iş, Dilber karakterinin pavyonda dans ederken giydiği elbisenin yok satmasına kadar gitti.
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Çubuklu Yaşar olarak bilinen bir adamın pavyonda yaptığı dans sosyal medyada viral oldu.
Figürleri ve mimikleriyle Dilber'i geride bırakan adam, dansıyla izleyenleri hipnotize etti.
İşte o dans;
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