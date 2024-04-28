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Dilber Evin Barkın Yok mu? Pavyonda Dans Eden Bir Adam Figürleriyle Dilber'i Geride Bıraktı

Dilber Evin Barkın Yok mu? Pavyonda Dans Eden Bir Adam Figürleriyle Dilber'i Geride Bıraktı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
28.04.2024 - 17:47

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Bildiğiniz üzere Yılmaz Erdoğan'ın 'İnci Taneleri' dizisinin ardından Türkiye'de bir pavyon ve pavyon dansı furyası başladı. Öyleki iş, Dilber karakterinin pavyonda dans ederken giydiği elbisenin yok satmasına kadar gitti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C3aTgO...
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Çubuklu Yaşar olarak bilinen bir adamın pavyonda yaptığı dans sosyal medyada viral oldu.

Çubuklu Yaşar olarak bilinen bir adamın pavyonda yaptığı dans sosyal medyada viral oldu.

Figürleri ve mimikleriyle Dilber'i geride bırakan adam, dansıyla izleyenleri hipnotize etti.

Figürleri ve mimikleriyle Dilber'i geride bırakan adam, dansıyla izleyenleri hipnotize etti.

İşte o dans;

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