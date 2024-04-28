Erasmus'la İtalya'dan Diyarbakır'a Gelen Grup Halay Çektiği Esnada Bir Kişi İtalyan Kızın Telefonunu Çaldı

10 kişilik İtalyan bir öğrenci grubu Erasmus ile Diyarbakır'a geldi. Diyarbakır'da keyifli vakit geçiren grubun başına talihsiz bir olay geldi.
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Grup on gözlü köprü üzerinde davul zurnaya eşlik edip halay çekerken bir hırsız yaklaşıp, bir genç kızın telefonunu alarak oradan uzaklaştı.
İtalyan Linda UGOLİNİ Türkiye'den ayrılmadan bir gün önce hırsızın kim olduğu tespit edilince genç kız Diyarbakır polisine teşekkür etti.
İşte o anlar;
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