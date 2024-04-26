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Buna Gerçekten Gerek Var mıydı? Sevgilisinin Tırnağını Katır Kutur Yiyen Adamı İzlerken Sinirleriniz Bozulacak

Buna Gerçekten Gerek Var mıydı? Sevgilisinin Tırnağını Katır Kutur Yiyen Adamı İzlerken Sinirleriniz Bozulacak

Penny
Penny - Onedio Üyesi
26.04.2024 - 16:48

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Çiftlerin arasındaki samimiyetin değeri tartışılmaz bir gerçektir. Bu, ilişkilerin temel taşlarından biri olup, çiftlerin birbirlerine olan bağlılıklarını ve anlayışlarını derinleştirir. Fakat bazen, bazı çiftlerin bu bağın tam olarak ne demek olduğunu unutabildiğini görebiliyoruz.

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Bir genç, sevgilisinin tırnaklarını dişleriyle keserek kısalttı.

Bir genç, sevgilisinin tırnaklarını dişleriyle keserek kısalttı.

Tırnakları katır kutur yediği o anlar beyinleri yakarken mideleri de alt üst etti.

Tırnakları katır kutur yediği o anlar beyinleri yakarken mideleri de alt üst etti.

İşte o video;

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