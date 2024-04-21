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Bir Kadın Erkeklerin Kafalarında "Saçma Videolar Arşivi" Olduğunu Söyleyince Beyler Arşivlerini Ortaya Döktü

Bir Kadın Erkeklerin Kafalarında "Saçma Videolar Arşivi" Olduğunu Söyleyince Beyler Arşivlerini Ortaya Döktü

Penny
Penny - Onedio Üyesi
21.04.2024 - 12:44

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Sosyal medya platformları hayatımıza girdiğinden bei her birimizin zihninde birçok video yer etti. Bazıları gerçekten sohbetin tıkandığı ortamların kurtarıcısı olurken bazıları da canımız sıkıldığında sığındığımız limanlar oluyor.

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Bir kadın, erkeklerin kafalarında bir 'saçma videolar arşivi' olduğunu, bir anda açıp izlettiklerini söyledi.

Bir kadın, erkeklerin kafalarında bir 'saçma videolar arşivi' olduğunu, bir anda açıp izlettiklerini söyledi.

O tweetin ardından beyler kafalarında saçma video arşivini ortaya döktü;

O tweetin ardından beyler kafalarında saçma video arşivini ortaya döktü;
twitter.com

1. Motorcuya kinlenen tekerlek hepimizin hafızalarında;

2. Gamer olmanın kurallarının baştan yazıldığı o anlar;

3. Efsaneyi kim unutabildi ki?

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4. Evet böyle bir olay da yaşanmıştı;

5. Bu neyin mutluluğu peki?

6. 👇

7. Mustafa Topaloğlu için ayrı bir video arşivi olabilir;

8. Allah'tan görevli Mehdi'nin takma dişleri;

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9. 👇

10. Hepimizin ihtiyacı olan o dua;

Sizin favori videonuz hangisi?

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