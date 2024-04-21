Bir Kadın Erkeklerin Kafalarında "Saçma Videolar Arşivi" Olduğunu Söyleyince Beyler Arşivlerini Ortaya Döktü

Sosyal medya platformları hayatımıza girdiğinden bei her birimizin zihninde birçok video yer etti. Bazıları gerçekten sohbetin tıkandığı ortamların kurtarıcısı olurken bazıları da canımız sıkıldığında sığındığımız limanlar oluyor.
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Bir kadın, erkeklerin kafalarında bir 'saçma videolar arşivi' olduğunu, bir anda açıp izlettiklerini söyledi.
O tweetin ardından beyler kafalarında saçma video arşivini ortaya döktü;
1. Motorcuya kinlenen tekerlek hepimizin hafızalarında;
2. Gamer olmanın kurallarının baştan yazıldığı o anlar;
3. Efsaneyi kim unutabildi ki?
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4. Evet böyle bir olay da yaşanmıştı;
5. Bu neyin mutluluğu peki?
6. 👇
7. Mustafa Topaloğlu için ayrı bir video arşivi olabilir;
8. Allah'tan görevli Mehdi'nin takma dişleri;
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9. 👇
10. Hepimizin ihtiyacı olan o dua;
Sizin favori videonuz hangisi?
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