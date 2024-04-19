Bir Çiftin Fotoğraf Çekimi Sırasında Önlerinde Su Olmasına Rağmen Önlerinden Geçerek Fotoğrafı Bozan Kadın

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C1l7Sl...
Dış mekan fotoğrafları, özellikle sosyal medyayı aktif kullanan çiftler tarafından son dönemde sıklıkla tercih ediliyor. Dış mekan fotoğrafları, çiftlerin birlikte geçirdikleri özel anları, doğanın eşsiz güzellikleriyle birleştirerek daha da anlamlı ve etkileyici kılıyor. Fakat bu çekimler sırasında ilginç olaylar da yaşanabiliyor.
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Bir kadın, fotoğraf çekimi yaptıran bir çiftin önünden geçti.
Önlerinde su olmasına rağmen ıslanarak oradan geçmesi, kadının bunu bilerek yaptığını düşündürdü.
İşte o video;
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