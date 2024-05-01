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Eros Olayının Abartıldığı Söylenmişti: Bir Oyuncu Katilin İfadesi Üzerinden Dikkat Çeken Bir Çıkarım Yaptı

Eros Olayının Abartıldığı Söylenmişti: Bir Oyuncu Katilin İfadesi Üzerinden Dikkat Çeken Bir Çıkarım Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
01.05.2024 - 21:16

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Başakşehir'deki bir sitede İbrahim Keloğlan isimli bir şahıs tarafından dakikalarca işkenceye maruz kaldıktan sonra yaşamını yitiren Eros adlı kediyi tüm Türkiye'nin gündemine oturmuş, ülkenin büyük bir kısmı Eros için adalet arayışına girmişti.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/C5TQC0_oMu7/
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Tüm bunların yanında, bu olayın fazla abartıldığını söyleyenler de olmuştu.

Tüm bunların yanında, bu olayın fazla abartıldığını söyleyenler de olmuştu.

Oyuncu Burak Aslan, canice katledilen Ceren Özdemir'in katilinin verdiği ifadeden yola çıkarak, kulaklara küpe olacak bir video hazırladı.

Oyuncu Burak Aslan, canice katledilen Ceren Özdemir'in katilinin verdiği ifadeden yola çıkarak, kulaklara küpe olacak bir video hazırladı.

Arslan, daha önce birçok kez kedileri canice katlettiğini söyleyen katilin ifadesinden yola çıkarak bir soru sordu: "Kediyi koruyabilseydik, Ceren ölür müydü?"

Arslan, daha önce birçok kez kedileri canice katlettiğini söyleyen katilin ifadesinden yola çıkarak bir soru sordu: "Kediyi koruyabilseydik, Ceren ölür müydü?"

İşte o video;

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