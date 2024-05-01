Eros Olayının Abartıldığı Söylenmişti: Bir Oyuncu Katilin İfadesi Üzerinden Dikkat Çeken Bir Çıkarım Yaptı

Başakşehir'deki bir sitede İbrahim Keloğlan isimli bir şahıs tarafından dakikalarca işkenceye maruz kaldıktan sonra yaşamını yitiren Eros adlı kediyi tüm Türkiye'nin gündemine oturmuş, ülkenin büyük bir kısmı Eros için adalet arayışına girmişti.