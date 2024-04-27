Burdur'daki Bir Okulda Zorunlu Kıyafet Yerine Okul Kıyafetleriyle Gösteri Yaptırılması Beğeni Topladı

Okullarda 23 Nisan gösterileri için kostüm zorunluluğunun bulunması ve sadece bir gün giyecekleri kıyafetler için ailelerin büyük paralar ödemeleri gerekmesi tartışma konusu olmuştu bildiğiniz üzere. Hatta bir anne 'Atatürk 23 Nisan'ı sadece parası olanların çocuklarına mı armağan etti?' isyanı ülkenin gündemine oturdu.