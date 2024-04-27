Burdur'daki Bir Okulda Zorunlu Kıyafet Yerine Okul Kıyafetleriyle Gösteri Yaptırılması Beğeni Topladı

Okullarda 23 Nisan gösterileri için kostüm zorunluluğunun bulunması ve sadece bir gün giyecekleri kıyafetler için ailelerin büyük paralar ödemeleri gerekmesi tartışma konusu olmuştu bildiğiniz üzere. Hatta bir anne 'Atatürk 23 Nisan'ı sadece parası olanların çocuklarına mı armağan etti?' isyanı ülkenin gündemine oturdu.
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Burdur’daki bir ilkokulda, çocuklar yöresel danslarını zorunlu kıyafet yerine mavi önlükleri ile sergiledi.
Hem velileri zora sokmayan hem öğrencileri ayrıştırmayan bu hareket beğeni topladı.
İşte o gösteri;
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çok güzel bir davranış 👏🏻 çoğu eğitimci kıyafeti bahane ederek 23 nisan gösterilerine katilmiyorlar
İlkokul a giderken sadece kıyafet alamadığımız için hiçbir 23 Nisan gösterisine katılamadım çocukluğumda çok içimde kalmıştır sadece izleyen taraftim hep san... Devamını Gör
milli bayramımızı 23 Nisan ulusal egemenlik çocuk bayramını sadece kıyafeti bahane ederek kutlamamaları çok üzücü bir durum bana göre. eğitimcilerin %50'si ... Devamını Gör
Çok güzeller.🍀 Her gün için geçerli olduğu gibi, çocuk bayramında da; ötekileştirilmeden, fiziksel rahatsızlık gözetmeksizin, kıyafet ayrımcılığı yapılmadan ... Devamını Gör