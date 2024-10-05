Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Hakem Elif Karaarslan Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Hakem Elif Karaarslan Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
05.10.2024 - 12:39

Özellikle son dönemlerde, futbol sahalarında eskiye nazaran daha fazla kadın hakem görmeye başladık. Bunlardan bir tanesi de güzelliğiyle dikkat çeken ve sosyal medyada iyi bir takipçi kitlesine ulaşan Elif Karaarslan. 

Peki, futbol hakemi Elif Karaarslan kimdir? Güzel hakem kaç yaşında ve nereli?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Elif Karaarslan Kimdir?

Elif Karaarslan Kimdir?

9 Temmuz 2000 tarihinde İstanbul'un Kadıköy ilçesinde dünyaya gelen Elif Karaarslan, alt liglerde hakemlik yapıyor. 24 yaşındaki genç hakem, yönettiği maçların yanı sıra sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da dikkat çekiyor.

Elif Karaarslan Futbol Oynadı mı?

Elif Karaarslan Futbol Oynadı mı?

Hakem olmadan önce futbol oynayan ve bu spora her zaman merakı olduğunu belirten Karaarslan, futbola ilk olarak Libade Spor Kulübü'nde başladı. Burada lisanssız olarak top koşturan genç hakem, ardından Bakırköy Gençlikspor ve Beşiktaş gibi kulüplerde lisanslı olarak forma giydi.

Elif Karaarslan Hakemliğe Ne Zaman Başladı?

Elif Karaarslan Hakemliğe Ne Zaman Başladı?

Elif Karaarslan futbola ne kadar meraklı olsa da ailesi futbol oynamasını istemedi. Yine de genç hakem, zamanla ailesini ikna etti ve yeşil sahalara ayak bastı. Daha 16 yaşındayken Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda forma giydiği dönemde ön çapraz bağları koparak sakatlandı. 

Sakatlığının ardından futbolculuk defterini kapatan Karaarslan, sosyal medyada gördüğü yabancı bir kadın hakemden etkilenerek hakem olmaya karar verdi. İlk maçına da 29 Şubat 2020 tarihinde 2. yardımcı hakem olarak çıktı. 

Sosyal medyada iyi bir takipçi kitlesine ulaşan Elif Karaarslan, tribünlerden aldığı güzel tezahüratlarla da ismini duyurdu. An itibarıyla Karaarslan'ın Instagram'da 332 bin takipçisi bulunuyor.

Hatta görev aldığı bir maçta, ''Hakeme kalkan eller kırılsın!'' tezahüratıyla viral olmuştu 👇

Peki, siz Elif Karaarslan'ın hakemliğini nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

Peki, siz Elif Karaarslan'ın hakemliğini nasıl buluyorsunuz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın!

Bunlar da ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın