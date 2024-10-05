Hakem Elif Karaarslan Kimdir? Kaç Yaşında ve Nereli?

Elif Karaarslan futbola ne kadar meraklı olsa da ailesi futbol oynamasını istemedi. Yine de genç hakem, zamanla ailesini ikna etti ve yeşil sahalara ayak bastı. Daha 16 yaşındayken Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nda forma giydiği dönemde ön çapraz bağları koparak sakatlandı.

Sakatlığının ardından futbolculuk defterini kapatan Karaarslan, sosyal medyada gördüğü yabancı bir kadın hakemden etkilenerek hakem olmaya karar verdi. İlk maçına da 29 Şubat 2020 tarihinde 2. yardımcı hakem olarak çıktı.

Sosyal medyada iyi bir takipçi kitlesine ulaşan Elif Karaarslan, tribünlerden aldığı güzel tezahüratlarla da ismini duyurdu. An itibarıyla Karaarslan'ın Instagram'da 332 bin takipçisi bulunuyor.