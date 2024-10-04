Jose Mourinho İçin Premier Lig İddiası: Portekizli Çalıştırıcı İngiltere'ye mi Dönüyor?

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Football Insider'ın yaptığı habere göre, Everton'ın %94'lük hissesini almaya hazırlanan Dan Friedkin, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtmak istiyor.

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