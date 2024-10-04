Jose Mourinho İçin Premier Lig İddiası: Portekizli Çalıştırıcı İngiltere'ye mi Dönüyor?
Jose Mourinho İçin Premier Lig İddiası: Portekizli Çalıştırıcı İngiltere'ye mi Dönüyor?
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü teknik direktörü Jose Mourinho için çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Football Insider'ın yaptığı habere göre, Everton'ın %94'lük hissesini almaya hazırlanan Dan Friedkin, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu oturtmak istiyor.
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Sezon başında Fenerbahçe ile sözleşme imzalayan Mourinho, şu ana kadar bekleneni tam olarak veremedi.
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Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elendikten sonra içeride Galatasaray'a da kaybetmesi, eleştiri oklarını Mourinho'nun üzerine çekmişti.
Mourinho'nun isteğiyle kulüp tarihinin en büyük bonservis bedeli ödenerek alınan En-Nesyri'nin şu ana kadar hiç bekleneni verememesi de adeta tuz biber oldu.
Son olarak dün akşam UEFA Avrupa Ligi'nde Twente'ye konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrılırken Mourinho yine çok eleştirildi.
Tüm bunlar yaşanırken, Football Insider'ın yaptığı Mourinho haberi gündeme bomba gibi düştü. Habere göre Jose Mourinho, Premier Lig'in köklü takımlarından Everton'ın teknik direktör adayları arasında başı çekiyor.
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Everton'ın mevcut teknik direktörü olan Sean Dyche, ligdeki 6 maçta sadece 4 puan toplayabildi. Çıkan haberlere göre Dyche için yolun sonu görünüyor.
Kulübün yeni sahibi The Friedkin Group, Sean Dyche ile çalışmayı düşünmüyor. Yine Football Insider'ın aktardığı bilgiye göre, Dyche yerine teknik direktörlük için düşünülen isimler arasında Jose Mourinho ilk sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşmesi bulunan Mourinho'nun Premier Lig'e döneceği iddiaları devam ederken, Portekizli teknik adamın Fenerbahçe'deki geleceği belirsizliğini koruyor.
Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Mourinho Fenerbahçe'de kalmalı mı? Yorumlarda buluşalım!
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