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Adil Demirbağ'ın A Milli Takıma Seçilmemesi Üzerine Konyaspor İtalyanca Tweet Attı: ''Acaba Neden?''

Adil Demirbağ'ın A Milli Takıma Seçilmemesi Üzerine Konyaspor İtalyanca Tweet Attı: ''Acaba Neden?''

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
04.10.2024 - 16:21

Bugün A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. TÜMOSAN Konyaspor ise A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın açıkladığı kadroya tepki olarak resmi X hesabından İtalyanca bir paylaşım yaptı.

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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

Kadroda bazı sürpriz isimler de yer alırken, açıklanan aday kadrosunda Adil Demirbağ'ın yer almaması üzerine TÜMOSAN Konyaspor, resmi hesabından bir paylaşım yaptı.

Kadroda bazı sürpriz isimler de yer alırken, açıklanan aday kadrosunda Adil Demirbağ'ın yer almaması üzerine TÜMOSAN Konyaspor, resmi hesabından bir paylaşım yaptı.

İşte o paylaşım 👇

Adil Demirbağ'ın istatistiklerinin de paylaşıldığı o tweet'e destek mesajları da geldi 👇

Adil Demirbağ'ın istatistiklerinin de paylaşıldığı o tweet'e destek mesajları da geldi 👇
twitter.com

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👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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