Adil Demirbağ'ın A Milli Takıma Seçilmemesi Üzerine Konyaspor İtalyanca Tweet Attı: ''Acaba Neden?''
Adil Demirbağ'ın A Milli Takıma Seçilmemesi Üzerine Konyaspor İtalyanca Tweet Attı: ''Acaba Neden?''
Bugün A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı. TÜMOSAN Konyaspor ise A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın açıkladığı kadroya tepki olarak resmi X hesabından İtalyanca bir paylaşım yaptı.
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A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi'nde Karadağ ve İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
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Kadroda bazı sürpriz isimler de yer alırken, açıklanan aday kadrosunda Adil Demirbağ'ın yer almaması üzerine TÜMOSAN Konyaspor, resmi hesabından bir paylaşım yaptı.
Adil Demirbağ'ın istatistiklerinin de paylaşıldığı o tweet'e destek mesajları da geldi 👇
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