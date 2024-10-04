Okan Buruk'tan Basın Toplantısı Sırasında Sevinç Naraları Atan Rigaslı Futbolculara Sessiz Tepki!
Okan Buruk'tan Basın Toplantısı Sırasında Sevinç Naraları Atan Rigaslı Futbolculara Sessiz Tepki!
Galatasaray, dün akşam oynanan Rigas Skola maçında şok bir beraberlik alarak taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısına çıkan Okan Buruk konuşma yaparken, Rigas Skola forması giyen futbolcuların sevinç naraları duyuldu.
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Osimhen ve Ziyech'ten yoksun bir şekilde Letonya deplasmanına giden Galatasaray, 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrılabildi.
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Maç sonrası açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sonucun kendilerine yakışmadığını söyleyerek taraftarlardan özür diledi.
O anlara sosyal medya da kayıtsız kalmadı 👇
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