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Okan Buruk'tan Basın Toplantısı Sırasında Sevinç Naraları Atan Rigaslı Futbolculara Sessiz Tepki!

Okan Buruk'tan Basın Toplantısı Sırasında Sevinç Naraları Atan Rigaslı Futbolculara Sessiz Tepki!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
04.10.2024 - 10:14

Galatasaray, dün akşam oynanan Rigas Skola maçında şok bir beraberlik alarak taraftarlarını büyük hayal kırıklığına uğratmıştı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısına çıkan Okan Buruk konuşma yaparken, Rigas Skola forması giyen futbolcuların sevinç naraları duyuldu.

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Osimhen ve Ziyech'ten yoksun bir şekilde Letonya deplasmanına giden Galatasaray, 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrılabildi.

Osimhen ve Ziyech'ten yoksun bir şekilde Letonya deplasmanına giden Galatasaray, 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 1 puanla ayrılabildi.

Maç sonrası açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sonucun kendilerine yakışmadığını söyleyerek taraftarlardan özür diledi.

Maç sonrası açıklama yapan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu sonucun kendilerine yakışmadığını söyleyerek taraftarlardan özür diledi.

Basın açıklaması sırasında Rigas oyuncularının sevinç çığlıkları Okan Buruk'a kadar geldi. İşte Okan Buruk'un o anlarda verdiği tepki 👇

O anlara sosyal medya da kayıtsız kalmadı 👇

O anlara sosyal medya da kayıtsız kalmadı 👇
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