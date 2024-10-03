Rigas Skola X Hesabından Paylaştı, Galatasaray ve Fenerbahçe Taraftarları Paylaşıma Koştu!
Rigas Skola X Hesabından Paylaştı, Galatasaray ve Fenerbahçe Taraftarları Paylaşıma Koştu!
Galatasaray'ın Rigas Skola ile 2-2 berabere kalması, sosyal medyada ses getirmeye devam ediyor. Letonya takımı Rigas Skola, maçın ardından resmi X hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma çok sayıda taraftar yorum yaptı.
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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Rigas Skola, Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle biterken Letonya temsilcisinin resmi hesabından yaptığı paylaşım çok konuşuldu.
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Galatasaraylı taraftarlar paylaşımı yorumsuz bırakmadı 👇
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Bu arada Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarların yorumları da gecikmedi 👇
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