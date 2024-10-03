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Rigas Skola X Hesabından Paylaştı, Galatasaray ve Fenerbahçe Taraftarları Paylaşıma Koştu!

Rigas Skola X Hesabından Paylaştı, Galatasaray ve Fenerbahçe Taraftarları Paylaşıma Koştu!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
03.10.2024 - 23:10

Galatasaray'ın Rigas Skola ile 2-2 berabere kalması, sosyal medyada ses getirmeye devam ediyor. Letonya takımı Rigas Skola, maçın ardından resmi X hesabından bir paylaşımda bulundu. Paylaşıma çok sayıda taraftar yorum yaptı.

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UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Rigas Skola, Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle biterken Letonya temsilcisinin resmi hesabından yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Rigas Skola, Galatasaray'ı ağırladı. Karşılaşma 2-2'lik beraberlikle biterken Letonya temsilcisinin resmi hesabından yaptığı paylaşım çok konuşuldu.

Rigas'ın X hesabından yaptığı paylaşım şurada 👇

Galatasaraylı taraftarlar paylaşımı yorumsuz bırakmadı 👇

Galatasaraylı taraftarlar paylaşımı yorumsuz bırakmadı 👇
twitter.com

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twitter.com

👇

👇
twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
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Bu arada Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarların yorumları da gecikmedi 👇

Bu arada Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı taraftarların yorumları da gecikmedi 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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