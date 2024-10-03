Şahan Gökbakar'dan Zayıf Rakibi ile Berabere Kalan Galatasaray’a Tepki: “Köy Takımı!”

Galatasaraylılığı ile bilinen komedyen Şahan Gökbakar'dan, UEFA Avrupa Ligi’ndeki zayıf rakibi Rigas Skola ile 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalan sarı kırmızılı takıma tepki geldi. “Köy takımına 2 puan bıraktık” diyen Şahan Gökbakar’in tepkisi sosyal medyada gündem oldu.