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Şahan Gökbakar'dan Zayıf Rakibi ile Berabere Kalan Galatasaray’a Tepki: “Köy Takımı!”

Şahan Gökbakar'dan Zayıf Rakibi ile Berabere Kalan Galatasaray’a Tepki: “Köy Takımı!”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
03.10.2024 - 22:12 Son Güncelleme: 03.10.2024 - 22:22

Galatasaraylılığı ile bilinen komedyen Şahan Gökbakar'dan, UEFA Avrupa Ligi’ndeki zayıf rakibi Rigas Skola ile 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalan sarı kırmızılı takıma tepki geldi. “Köy takımına 2 puan bıraktık” diyen Şahan Gökbakar’in tepkisi sosyal medyada gündem oldu. 

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Galatasaray, UEFa Avrupa Ligi 2. Hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Letonya ekibi Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı.

Galatasaray, UEFa Avrupa Ligi 2. Hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Letonya ekibi Rigas Skola ile 2-2 berabere kaldı.

2-0 öne geçen sarı kırmızılı takım, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

2-0 öne geçen sarı kırmızılı takım, üstünlüğünü koruyamadı ve sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

3-1 kazanılan Fenerbahçe maçı sonrası önce Kasımpaşa maçındaki puan kaybı, ardından da bu maçta yaşanan kayıp taraftarları çileden çıkardı.

3-1 kazanılan Fenerbahçe maçı sonrası önce Kasımpaşa maçındaki puan kaybı, ardından da bu maçta yaşanan kayıp taraftarları çileden çıkardı.

Sarı kırmızılı takıma tepki gösterenlerden biri de fanatik Galatasaraylı komedyen Şahan Gökbakar oldu.

Sarı kırmızılı takıma tepki gösterenlerden biri de fanatik Galatasaraylı komedyen Şahan Gökbakar oldu.

Instagram hesabından tepkisini dile getiren Şahan Gökbakar, “Köy takımına 2 puan bıraktık” dedi.

Instagram hesabından tepkisini dile getiren Şahan Gökbakar, “Köy takımına 2 puan bıraktık” dedi.
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İşte Şahan Gökbakar’ın zayıf rakibine 2 puan bıraktığı maç sonrası yaptığı paylaşım:

İşte Şahan Gökbakar’ın zayıf rakibine 2 puan bıraktığı maç sonrası yaptığı paylaşım:

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