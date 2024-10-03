Galatasaray Umduğunu Bulamadı: Sarı-Kırmızılılar, Rigas Skola ile 2-2 Berabere Kaldı
Galatasaray Umduğunu Bulamadı: Sarı-Kırmızılılar, Rigas Skola ile 2-2 Berabere Kaldı
UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, Letonya ekibi Rigas Skola'ya konuk oldu. Karşılaşma 2-2 biterken Galatasaray'ın performansı büyük hayal kırıklığı yarattı.
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Sarı-kırmızılılar ligdeki son maçta büyük hüsran yaşamış ve Rigas Skola maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkmıştı.
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Sarı-Kırmızılılar, Rigas Skola engelini aşamadı
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