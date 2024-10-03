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Galatasaray Umduğunu Bulamadı: Sarı-Kırmızılılar, Rigas Skola ile 2-2 Berabere Kaldı

Galatasaray Umduğunu Bulamadı: Sarı-Kırmızılılar, Rigas Skola ile 2-2 Berabere Kaldı

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
03.10.2024 - 21:42

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray, Letonya ekibi Rigas Skola'ya konuk oldu. Karşılaşma 2-2 biterken Galatasaray'ın performansı büyük hayal kırıklığı yarattı.

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Sarı-kırmızılılar ligdeki son maçta büyük hüsran yaşamış ve Rigas Skola maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkmıştı.

Sarı-kırmızılılar ligdeki son maçta büyük hüsran yaşamış ve Rigas Skola maçına mutlak galibiyet parolasıyla çıkmıştı.

Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadıkları 3-3 biten maçtan sonra Galatasaray, yaralarını sarmak için gözünü Avrupa Ligi'ne dikmişti.

Sarı-Kırmızılılar, Rigas Skola engelini aşamadı

Sarı-Kırmızılılar, Rigas Skola engelini aşamadı

Maça sadece 3 puanı düşünerek çıkan Galatasaray, ne yazık ki Letonya'da aradığını bulamadı. Galatasaray'ın zayıf performansı ise taraftarların tepkisini çekti.

Sıradaki rakip Alanyaspor

Sıradaki rakip Alanyaspor

Galatasaray, ligde zirvedeki yerini korusa da Kasımpaşa maçında büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Avrupa'da da aradığını bulamayan sarı-kırmızılıların tek hedefi, Alanyaspor maçında kazanıp yeniden moral depolamak.

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